Accoltellata alla gola da un’altra donna, paura in via De Larderel

Livorno, 11 agosto 2023 – Ancora un’aggressione, ancora violenza, ancora coltelli. Sempre nella stessa zona: via De Larderel, a due passi da piazza della Repubblica, Sant’Andrea, Garibaldi.

E questa volta la vittima è una donna, ferita, a quanto pare, da un’altra donna, entrambe nordafricane.

E’ successo giovedì sera intorno alle 22,25, per strada. Un’ambulanza della Svs è intervenuta per soccorrere una donna sui 30-40 accoltellata alla gola da una connazionale. Una lesione apparentemente non gravissima, ma tale da rendere comunque necessario l’intervento dei sanitari e il trasporto all’ospedale.

L’altra donna che l’ha aggredita è stata trattenuta da alcuni uomini. Sul posto è arrivata la polizia.