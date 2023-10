Accoltellato davanti a un bar, arrestate quattro persone

Livorno, 14 ottobre 2023 – Arrestate quattro persone accusate di rissa e uno di questi anche di lesioni aggravate a danno di un quarantenne albanese ferito con un coltello.

Al termine degli accertamenti e delle indagini scattate immediatamente dopo il grave episodio di accoltellamento avvenuto sabato pomeriggio ai danni di un 40enne albanese nei pressi di un bar cittadino, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno, coadiuvati dai colleghi delle Stazioni di Livorno Centro e Ardenza, hanno arrestato quattro persone.

I militari, dopo aver visionato le immagini di alcune telecamere, aver ascoltato numerosi testimoni e effettuato diverse perquisizioni, sono risaliti all’identità di quattro uomini, tutti di origini albanesi e tutti operai, di età compresa tra i 20 ed i 45 anni.

Grazie alla tempestività dell’intervento e alla rapidità d’azione, dopo aver prestato soccorso ad uno dei partecipanti alla rissa rimasto ferito e trasportato in ambulanza presso il locale ospedale, i carabinieri hanno rintracciato gli altri tre partecipanti all’interno di un’abitazione non lontana dal luogo dell’evento con ancora indosso gli abiti che avevano al momento della rissa. Nell’appartamento è stato rinvenuto e sequestrato il cutter per cartongesso verosimilmente utilizzato per ferire gravemente all’addome il 40enne. Per i quattro uomini è scattato l’arresto, tre sono stati tradotti in carcere mentre il quarto, ricoverato in ospedale non in pericolo di vita, è stato sottoposto a piantonamento fino alle sue dimissioni. Al termine dell’udienza di convalida, il gip del Tribunale di Livorno, nel convalidare l’arresto, ha disposto per due di loro, la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e per gli altri due l’obbligo di dimora nel comune di residenza ed il divieto di allontanamento dall’abitazione in orario notturno.