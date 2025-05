Accordo di programma. Metinvest-Danieli. Siglata l’intesa al Mimit: "Lavoro di squadra"

PIOMBINO (Livorno)

Fumata bianca al ministero delle Imprese. Raggiunta l’intesa tra le parti sull’accordo di programma per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. Il documento, elaborato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy dopo un approfondito confronto con aziende, istituzioni locali e sindacati tutti gli stakeholder coinvolti, rappresenta un passaggio cruciale verso il rilancio del polo siderurgico di Piombino. "Due anni fa, quando abbiamo assunto la responsabilità del dossier, abbiamo ereditato una situazione estremamente critica con un sito siderurgico che non produceva più acciaio, con la forza lavoro che era in cassa integrazione da oltre dieci anni e con uno stabilimento che necessitava di un profondo ammodernamento. Oggi siamo qui con la prospettiva di realizzare a Piombino uno dei siti strategici a tecnologia green più importanti d’Italia e d’Europa. È il frutto di un lavoro di squadra, anche con il Comune e con la Regione, che dimostra come sia possibile e necessario lavorare insieme", ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso (foto). L’intesa prevede a Piombino una nuova acciaieria da parte del gruppo Metinvest-Danieli con un investimento di due miliardi di euro e caacità prodiuttiva di oltre 2,5 milioni di tonnellate all’anno di acciaio.

Maila Papi