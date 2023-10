Accordo di programma per lo sviluppo dell’Elba

Un accordo di programma per lo sviluppo dell’Isola d’Elba è stato proposto in un convegno, che si è tenuto a Portoferraio e organizzato da Confindustria Livorno Massa Carrara (nella foto Piero Neri, il presidente) e AssocomElba, l’Associazione del Commercio, Turismo e Servizi dell’Isola d’Elba, dal titolo ‘’Isola d’Elba: Stati generali del turismo sostenibile’’, con la partecipazione delle organizzazioni nazionali di Federturismo Confindustria, Assomarinas, Confindustria Alberghi e Confindustria Nautica. Sostenibilità, novità previste nella bozza del DL Lavoro, mismatch tra domanda e offerta, concessioni demaniali: sono stati alcuni degli approfondimenti al centro dell’appuntamento dedicato al turismo ed alla nautica. Il convegno si è concluso con la proposta di realizzare un accordo di programma per tutti gli obiettivi emersi, di cui si farà portavoce verso la Regione Alessandro Del Dotto, consigliere speciale per la costa toscana.