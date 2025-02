Accordo sulla movida, ‘decalogo’ per via Cambini: Comune farà la sua parte

Livorno, 10 febbraio 2025 – Dopo settimane di incontri (anche con l’assessore al commercio Rocco Garufo e il security cicy manager del Comune Giampaolo Dotto e il comandante della Polizia Municipale Joselito Orlando), limature e mediazioni tra le istanze degli esercenti e quelle dei residenti, si è arrivati alla stesura di una bozza ormai ben definita di documento con il quale dare regole e confini precisi alla movida in via Cambini, da mesi alla ribalta delle cronache per eccessi e problemi di ordine pubblico e sicurezza.

Ebbene in questo nuovo documento, tra tante cose, si stabilisce che “ l’Amministrazione Comunale di concerto con Confesercenti e Confcommercio e gli esercenti di attività di ristorazione e somministrazione della zona di via Cambini, intendono promuovere un Accordo per la prevenzione e il contrasto degli aspetti degenerativi del fenomeno movida”. “Il Comune di impegna a intensificare le attività e i servizi di vigilanza, controllo e prevenzione, per quanto di sua competenza anche con riguardo alla repressione della vendita abusiva di alcolici. Provvedere ad una maggiore sorveglianza per evitare la sosta irregolare. Individuare spazi esterni all’area oggetto dell’Accordo da destinare a parcheggi scambiatori, in cui sia possibile fruire di servizi di navetta da/verso i luoghi di attrazione notturni in accordo con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile; installare telecamere di sorveglianza in via Roma, via Cambini e via Marradi a tutela dei residenti e delle attività; prevedere la pulizia straordinaria delle strade nelle serate con grande flusso, quali il 24 e 25 dicembre, domenica di Pasqua e altre, per supportare gli esercenti”. Nella bozza di Accordo si prevede anche che “la Prefettura si impegna ad assicurare il supporto delle Forze dell’Ordine per servizi dedicati, garantendone la presenza nei momenti di maggior afflusso dopo la mezzanotte nelle serate di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi”.