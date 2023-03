Acqua Village, che avventura! Trent’anni di successi del parco: è uno dei primi tre in Italia

Marcello Padroni

Cecina (Livorno), 2 febbraio 2023 - La storia di Acqua Village inizia nel 1993, quando Marcello Padroni acquistò il primo parco acquatico a Cecina. Dopo sette anni entra a far parte della famiglia di Acqua Village anche il parco di Follonica.

Come nasce l’interesse per il campionato di giornalismo?

"Quando si parla di scuola e formazione, Acqua Village vuole essere presente – spiega Marcello Padroni, proprietario del brand – abbiamo accolto con piacere l’invito de La Nazione a sostenere questo progetto così interessante e importante per i nostri ragazzi".

Come è cambiato l’approccio dei giovani con il divertimento in questi anni?

"L’evoluzione è stata molto positiva: ad oggi i due parchi hanno un “know how” specifico e preciso. Li stiamo tematizzando con la cultura “Tiki”, espressa in progetti, disegni, statue, che riportano al mondo hawaiano. Il brand “Acqua Village” è ormai considerato in Italia tra i primi tre parchi acquatici, e questo, non solo ci dà soddisfazione per il lavoro fatto, ma per come ci considerano gli altri. Inoltre sono membro del consiglio nazionale dei parchi permanenti: questo mi consente di essere presente sulla politica nazionale per lo sviluppo dei 250 parchi nazionali che muovono a livello di presenze oltre 20 milioni di persone l’anno".

Che cosa è il progetto scuole?

"La nostra azienda da più di dieci anni porta avanti un progetto dedicato alle scuole toscane: ogni anno Acqua Village dona due strumenti digitali, solitamente una lavagna interattiva, ad altrettante scuole della Toscana, per supportare gli istituti nel loro importantissimo ruolo formativo e nel contempo gli studenti nel loro percorso scolastico. Essere accanto al mondo della formazione è per noi un piacere e un dovere: sostenere il grande lavoro dei docenti e del personale scolastico ci riempie di orgoglio, specialmente in questo momento storico. Il concetto è: se la mia azienda fa utili su questi territori, una parte la deve restituire al territorio stesso. Un dare e avere, fondamentale. Una linea che credo sia la più giusta e che stiamo continuando a portare avanti con impegno e dedizione".

Nei parchi si può anche lavorare?

"Abbiamo avviato anche quest’anno la ricerca di personale, il progetto “Lavora con noi”: sul nostro sito c’è un form molto semplice da compilare per inviare la propria candidatura. Nei due parchi per più di tre mesi lavorano 180 persone. Lo staff permanente, tra manutentori, direzione, segreteria, è composto da 19 persone. La mia è un’azienda che occupa tanti ragazzi del territorio. E questo ha un significato economico per il territorio non indifferente".

Quest’anno c’è un anniversario speciale, vero?

"Quest’anno Acqua Village Cecina compie trent’anni e stiamo preparando tutta una serie di iniziative per celebrare questa importantissima ricorrenza. E come sempre non mancheranno le sorprese. Mi piace pensare Acqua Village come una grande famiglia che cresce ogni anno, che è sempre più coesa per raggiungere l’obiettivo comune, offrire un servizio d’eccellenza ai nostri ospiti".

Maila Papi