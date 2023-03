Addio a Paolo Tamberi, cordoglio per la scomparsa dell’ex primario

Il dottor Paolo Tamberi

Piombino (Livorno), 27 marzo 2023 – E’ morto improvvisamente per un malore nella sua abitazione il dottor Paolo Tamberi, 74 anni. Dal 2000 al 2014 direttore dell’unità operativa di emergenza urgenza del Pronto soccorso di Piombino-Portoferraio. Poi direttore sanitario al Medical Group di Venturina Terme. Medico sociale del Campiglia calcio, del Venturina calcio, del basket Golfo Piombino. E’ stato alla Misericordia di Campiglia, impegnato con l’associazionismo del territorio, andava nelle scuole a insegnare le tecniche di primo soccorso.

E’ stato per dieci anni consigliere comunale di maggioranza a Campiglia, con i sindaci Silvia Velo e Rossana Soffritti. Ha collaborato per alcuni anni con "La Nazione” quando era primario al Pronto soccorso, perché il suo obiettivo era divulgare: "Bisogna spiegare con semplicità le cose, e spiegarle al maggior numero di persone possibile", ripeteva spesso. Era sempre disponibile con tutti, sempre pronto ad un consiglio medico e non. Persona gentile e pacata.

"Un ringraziamento per tutti gli anni trascorsi insieme", lo hanno voluto fare gli operatori del Pronto soccorso degli anni in cui Tamberi è stato direttore. Le condoglianze alla famiglia sono arrivate da tanti cittadini, tanti ex pazienti, sportivi, amici, associazioni. "Chirurgo stimato, ha iniziato la propria carriera all’ospedale di Pisa dove ha esercitato la professione per moltissimi anni, prima di ritornare verso casa e occuparsi da primario del Pronto soccorso di Piombino - ha ricordato la sindaca di Campiglia, Alberta Ticciati - da sempre impegnato nell’associazionismo. Ha lavorato per e al fianco delle istituzioni sin dal 2004, quando ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Persona squisita, sempre disponibile per tutti. Da parte mia e della comunità che rappresento, un abbraccio sincero a Laura e alla famiglia intera".

"Presidente, se mi riconfermi i soliti soldi dell’anno scorso, vengo volentieri a darvi una mano". Questa era la battuta che Paolo pronunciava all’inizio di ogni nuova stagione – ricorda Simone Poli, presidente del Venturina Calcio – e io ti voglio ricordare così: educazione, disponibilità, serietà, professionalità e simpatia. Tutta l’associazione, dai più grandi ai più piccoli, dalle famiglie allo staff, ti ringrazia per tutto quello che hai fatto".

Dalla redazione de "La Nazione/Il Telegrafo” le più sentite condoglianze alla famiglia del dottor Paolo Tamberi, alla moglie Laura, al figlio Giorgio, al fratello Guido.

Maila Papi