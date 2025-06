Addio al preside Eppesteingher, una vita dedicata all'istruzione

Livorno, 17 giugno 2025 – La città dice addio a Paolo Eppesteingher, colui che si potrebbe definire come il preside per eccellenza, senza dubbio uno dei pilastri dell'istruzione cittadina. Classe 1941 Eppesteingher si era laureato in architettura, ma la sua vita l'ha sempre dedicata alla scuola, dove era entrato prima come docente (insegnava disegno tecnico all'Iti, istituto del quale è stato anche vice-preside) e poi come preside, prima all'Istituto Orlando e poi al Liceo Cecioni.

Un uomo che ha sempre creduto nell'importanza e nel potere della formazione scolastica e che per questo ha sempre lavorato per far sì che questo suo credo rimanesse a disposizione della città, ne è la dimostrazione proprio il Cecioni dove Eppesteingher, come preside, ha plasmato nella forma e nello spirito il liceo rendendolo quello che tutt'oggi conosciamo. Eppesteingher infatti si è occupato di disporre gli ambienti scolastici del Cecioni, convinto che anche quello spaziale fosse un aspetto fondamentale nella formazione degli studenti, fra i suoi lasciti più importanti tuttavia non possiamo non ricordare il regolamento d'istituto, una solida base sulla quale si è sviluppato uno dei licei più frequentati della città.

Non sorprende quindi il messaggio arrivato proprio da quel liceo che per Eppesteingher rappresentava più una famiglia, l'attuale dirigente scolastico del liceo Cecioni Rino Bucci, insieme ai suoi collaboratori, ha infatti diffuso una nota in cui esprime tutto l'affetto e la stima nei confronti dello storico preside: "Il liceo Cecioni piange la scomparsa di Paolo Eppesteingher. Il 15 giugno ci ha lasciato un grande Dirigente e un amico per molti docenti ed ex insegnanti della nostra scuola. Per sette anni ha diretto il nostro Liceo, un periodo relativamente breve, ma destinato a lasciare un impronta essenziale e duratura nella storia della scuola. Ciao Paolo, ci mancheranno tanto la tua intelligenza vivace, la tua forza decisionale, la tua passione per la scuola, il tuo essere un punto di riferimento per tutto il personale scolastico e anche le tue sfuriate, a cui seguiva sempre il tuo immancabile sorriso".

Coloro che volessero dare l'ultimo saluto a questo preside così importante non solo per gli ex alunni, ma per l'intera città, potranno farlo questo pomeriggio alle 16.30 alla cappella della camera mortuaria di viale Alfieri.