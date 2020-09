Nel quartiere Shangai ieri ha preso il via la tanto attesa demolizione dello stabile della ‘Chiccaia’, emblema di una edilizia abitativa di vecchia data, con 124 alloggi molti dei quali di dimensioni ridotte e fatiscenti. La ruspa con il braccio meccanico è entrata in azione alle 14,30 per mettere fine a questa storia e voltare pagina: sulle macerie della ‘Chiccaia’ sorgeranno infatti 54 nuove unità abitative distribuite in quattro blocchi con standard costruttivi di qualità...

Nel quartiere Shangai ieri ha preso il via la tanto attesa demolizione dello stabile della ‘Chiccaia’, emblema di una edilizia abitativa di vecchia data, con 124 alloggi molti dei quali di dimensioni ridotte e fatiscenti. La ruspa con il braccio meccanico è entrata in azione alle 14,30 per mettere fine a questa storia e voltare pagina: sulle macerie della ‘Chiccaia’ sorgeranno infatti 54 nuove unità abitative distribuite in quattro blocchi con standard costruttivi di qualità perché, anche di recente, nel vicino quartiere Corea, sono state fabbricate case popolari di recente (ex isolato Il Giardino) al massimo ribasso e già piene di magagne. Costo dell’operazione ‘Chiccaia’ circa 9 milioni di euro dei quali 400 mila euro per la demolizione, oltre 6 milioni per la ricostruzione e il resto per la progettazione e l’esproprio di una dozzina di abitazioni che erano di proprietà di altrettante famiglie.

Gli assegnatari dei vecchi alloggi inclusi 37 nuclei familiari che avevano occupanto abusivamente sono stati trasferiti e sgomberato tra il 2019 e il gennaio di quest’anno. Le famiglie proprietarie sono state indenizzate e se ne sono andate. Così, una volta liberato tutto l’isolato, è stato dato il via libera all’abbattimento. Ieri in prima fila tra chi assisteva alla demolizione c’era il sindaco Luca Salvetti (in alto). "Quello che sta avvenendo qui a ‘Chiccaia’ è la dimostrazione pratica dell’operato di questa amministrazione che pragmaticamente ogni giorno lavora per risolvere i problemi della città uno a uno – sono state le sue parole – oltre un anno fa quando mi sono insediato in Comune per ‘Chiccaia’ c’era un programma di demolizione e ricostruzione fermo che non procedeva. Perciò mi sono detto che bisognava ripartire da questo quartiere con tante piccole cose fino a questa che è pa più importante".

Finito l’abbattimento (entro il 9 novembre) sarà fatta la bonifica dell’area per poi procedere con la ricostruzione. "Il progetto definitivo è quasi pronto. Una volta approvato sarà bandita la gara per affidare la ricostruzione. Prevediamo che i nuovi alloggi saranno ultimati entro quattro anni" ha dichiarato il direttore di Casalp Stefano Baldanzi. Daniela Tonelli che ha abitato a Chiccaia per 17 anni guardando le immagini della demolizione si è commossa. "Era un edificio fatiscente dove ho cresciuto i miei figli – ci ha detto – ora guardo al domani con speranza". Monica Dolciotti