“Addio Lorenzo, ragazzo d’oro”. Livorno piange un’altra giovane vita spezzata da un incidente stradale

Livorno, 18 luglio 2023 – Un’altra giovane vita spezzata. L’ennesima morte per incidente stradale. L’ultima, quella di Lorenzo Filippi, livornese di 20 anni.

Lorenzo ha perso la vita la scorsa notte a causa di uno scontro frontale, scooter contro auto. Era alla guida dello scooter, con dietro un suo amico 18enne, attualmente in «gravissime condizioni». Alla guida delle macchina, invece, un uomo di 58 anni di Cecina.

Dalle prime ricostruzioni, incrociando e mettendo insieme le informazioni utili fornite da 118 e polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi, sembrerebbe che l’incidente sia avvenuto intorno alle 1.30, all’altezza del distributore di via Pendola, Antignano, zona sud della città. Per Lorenzo non c’è stato niente da fare, troppo gravi le lesioni causate dall’incidente.

Lorenzo Filippi

Non ancora chiare le ragioni che hanno portato allo scontro tra i due mezzi. Quel che è certo è che i due ragazzi marciavano in direzione nord, provenienti dal Romito quando, all’altezza del distributore di carburanti, si sarebbe verificato l’impatto con una auto che viaggiava in senso di marcia opposto con alla guida l’uomo 58enne presumibilmente di rientro a casa che «non ha riportato alcuna lesione».

Dai primi rilievi si è appreso che l’impatto è stato violentissimo, al punto da sbalzare i due giovani per diverse decine di metri sull’asfalto rispetto al punto di collisione.

Sul posto è intervenuta per prima l’ambulanza Svs di Ardenza, per questioni di prossimità rispetto al luogo dell’incidente, come da protocollo, in attesa dell’ambulanza medicalizzata di via San Giovanni avvertita nel frattempo per il codice rosso dovuto da un incidente ‘a dinamica maggiore’, come per il caso della scorsa notte.

Nonostante il medico del 118 abbia immediatamente praticato le manovre di rianimazione cardiopolmonari a Lorenzo, non ha potuto far altro che constatare il suo decesso per i gravissimi e molteplici traumi riportati.

I messaggi di cordoglio

La notizia della morte di Lorenzo non può che lasciare sgomenti, famiglia, amici e affetti in primis. Anche qui, da quanto appreso, Lorenzo era un ragazzo sportivo, amante del calcio e giocatore del Massa Valpiana, squadra del Grossetano.

Quanto all’amico 18enne sopravvissuto, per lui è stata allertata la shock room. "All’arrivo in pronto soccorso in codice rosso, i primi esami hanno riscontrato fratture multiple e un trauma cranico di importante entità”, fanno sapere fonti del 118. Per lui monitoraggio costante rispetto a “un quadro clinico in divenire”.

La notizia della tragica scomparsa di Lorenzo Filippi si è appresa e diffusa velocemente. Molti i messaggi di cordoglio sui social. Tutta la dirigenza del Massa Valpiana si stringe intorno alla famiglia del giovane calciatore e anche gli sportivi massetani non hanno fatto mancare la loro solidarietà. Il presidente Berti, distrutto per l'accaduto, ha già annunciato che il Direttivo e una rappresentanza di giocatori sarà presente al funerale.

Anche il Polo Scolastico Fma “si stringe attorno alla famiglia Filippi per la prematura perdita di Lorenzo, ex alunno dell'Istituto Maria Ausiliatrice insieme a Francesco, suo fratello, e ad Alessia, sorella minore. Ai genitori assicuriamo la nostra preghiera e un ricordo speciale a Dunia, per anni insegnante di Scuola Primaria nel medesimo Istituto”.

Cordoglio arriva anche dall’Asd Saline, che “apprende della scomparsa di Lorenzo Filippi, fratello di Francesco, che ha vestito i nostri colori fino allo scorso agosto. Vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza a Francesco e alla sua famiglia in questo momento di lutto”.

E ancora, messaggi alla famiglia dalla società Armando Picchi calcio che “si unisce al dolore della famiglia Filippi/Crestacci per la prematura scomparsa del giovane Lorenzo” e dalla Usd Sant’Andrea (“Le nostre più sentite condoglianze, per la prematura scomparsa del giovane calciatore Lorenzo Filippi,alla società Massa Valpiana e alla famiglia).