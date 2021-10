Nemmeno le chiese si salvano dalle incursioni dei ladri diventati così audaci da colpire anche di giorno. È stato preso ed è finito ai domiciliari il ladro di 43 anni, con precedenti, che faceva sparire gli spiccioli dalle casette delle elemosine nella chiesa di San Benedetto in piazza Venti. Il parroco don Tomasz (foto) si è accorto che qualcosa non tornava quando raccoglieva a fine giornata le...

Nemmeno le chiese si salvano dalle incursioni dei ladri diventati così audaci da colpire anche di giorno. È stato preso ed è finito ai domiciliari il ladro di 43 anni, con precedenti, che faceva sparire gli spiccioli dalle casette delle elemosine nella chiesa di San Benedetto in piazza Venti. Il parroco don Tomasz (foto) si è accorto che qualcosa non tornava quando raccoglieva a fine giornata le elemosine. Avendo già subito furti in passato, il parroco ha dotato la chiesa di un sistema di video sorveglianza grazie al quale la ‘mano di velluto’ è stato ripreso mentre entrava in azione.

Nei giorni scorsi, dopo la segnalazione del parroco alla Questura, gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato un appostamento dentro e all’esterno della chiesa per cogliere sul fatto l’autore di tali furti. Durante il controllo i poliziotti hanno visto arrivare in sella a una biciletta l’indiziato, già conosciuto per reati della stessa specie.

È entrato nlla chiesa, si è avvicinato guardingo a tutte le cassette delle elemosine armeggiando per alcuni secondi, giusto il tempo necessario ad accaparrarsi le monete. Proprio durante una di queste manovre è stato bloccato e perquisito.

Aveva numerosi spiccioli appena trafugati, oltre a tutto l’armamentario necessario per l’apertura delle cassette, ovvero un metro flessibile con biadesivo alle estremità per incollare e tirare fuori dalle cassette le monete, calamite ed altri piccoli attrezzi artigianali. L’uomo è poi stato accompagnato negli uffici della Mobile, identificato e arrestato. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice, poi è stato sottoposto ai domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria. Le chiese finiscono spesso nel mirino dei vandali e in molti luoghi di culto sono state messe le telecamere proprio per incastrare i malviventi. Il controllo non è semplice visto che le chiese anche nella nostra città sono aperte praticamente tutto il giorno e quindi non è scontato avere le persone che facciano servizi anche di vigilanza.