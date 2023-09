Paura a San Vincenzo: aereo in avaria atterra fra i bagnanti

San Vincenzo (Livorno), 30 settembre 2023 – Paura a San Vincenzo nella giornata di venerdì 29 settembre. Un aereo ultraleggero è andato in avaria mentre sorvolava la cittadina. Il pilota è riuscito ad ammarare, evitando così una tragedia.

L’uomo, un livornese di 65 anni, si è salvato. Ma sono stati momenti di grande apprensione. Con diverse persone, tanti bagnanti, che hanno visto cosa stava accadendo. I soccorsi sono scattati tra gli ombrelloni e i lettini della spiaggia.

L’uomo sta bene e non è stato portato in ospedale. E’ stato medicato per alcune escoriazioni. Adesso si indaga su cosa sia accaduto, sul perché l’aereo abbia avuto l’avaria. Oltre al 118, sono intervenuti anche i carabinieri e la Guardia Costiera.