Campo nell'Elba, 21 novembre 2019 - Verrà presentato agli azionisti in occasione di un incontro che si svolgerà sull’isola il prossimo 10 dicembre lo studio di fattibilità per l’allungamento della pista dell’aeroporto di Marina di Campo che ‘AlaToscana’, la società che gestisce lo scalo isolano, ha commissionato allo staff del professor Maurizio Crispino del Politecnico di Milano grazie ad un finanziamento della Regione Toscana.

Lo studio è chiamato ad individuare le migliori soluzioni possibili per consentire l’operatività di aerei da almeno 70 posti che, alla luce di un mercato votato all’impiego di aeromobili di dimensioni sempre maggiori per rientrare con i costi, è divenuta indispensabile per garantire la sopravvivenza.

"Grazie allo studio che dovrebbe esserci consegnato i primi di dicembre – spiega l’ingegner Claudio Boccardo, amministratore unico di AlaToscana – potremo sapere quanto e con quali modalità può essere allungata la pista e ci verranno indicate le migliori soluzioni in funzione della loro fattibilità e delle spese da sostenere. La riunione con gli azionisti ed un successivo incontro con le espressioni del territorio saranno l’occasione per valutare insieme quale dovrà essere il percorso da seguire".

Alla riunione del 10 dicembre saranno presenti i rappresentanti di regione Toscana, azionista di maggioranza con il 51 % del capitale, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (33%), Toscana Aeroporti (13%) e comuni elbani (3%).