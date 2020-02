Cecina, 28 febbraio 2020 - I militari della Guardia di Finanza hanno pizzicato e sanzionato una donna che esercitava la professione di agente immobiliare senza avere le abilitazioni richieste dalla normativa e senza l’iscrizione all’albo. La donna cercava clienti, li assisteva nella ricerca dell’immobile e nelle pratiche burocratiche per la vendita, senza tuttavia presenziare alla conclusione del contratto di fronte al notaio.



La donna, così facendo, ha arrecato potenziale danno sia agli operatori del settore e sia ai clienti, i quali, inconsapevolmente, contavano su di lei per poter trovare la soluzione giusta alle proprie esigenze. L’attività delle Fiamme gialle è scaturita da una comunicazione della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, sulla base di una segnalazione dell’associazione di categoria. I finanzieri della tenenza di Cecina quindi hanno approfondito e analizzato il contesto, passando al setaccio due anni di operazioni immobiliari curate in prima persona e portate a termine dall’agente, come infatti è stato confermato dagli stessi clienti.



La donna adesso dovrà pagare una sanzione amministrativa che va dai 7.500 ai 15.000 euro, e qualora fosse sorpresa di nuovo a svolgere attività immobiliare senza aver prima regolarizzato la propria posizione sarà denunciata all’autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione.



p.b.

