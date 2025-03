Agenti di polizia municipale. Selezione per 30 unità

È online sul portale del reclutamento InPa l’avviso di selezione pubblica per soli esami per l’assunzione di 30 agenti di polizia locale - a tempo pieno e determinato per i comuni di San Vincenzo (8 unità), Campiglia Marittima (4 unità), Piombino (8 unità), Suvereto (1 unità), Castagneto Carducci (5 unità) e Bibbona (4 unità).

Gli interessati potranno presentare domanda esclusivamente attraverso InPA (https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=97fcabc6b1aa4816bbac038c02ce9092), previa registrazione nel portale e inserimento delle proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, entro il 1° aprile alle ore 12. La selezione consisterà in una sola prova a contenuto teorico-pratico tendente ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire. I candidati ammessi sono convocati alle ore 10.30 del 17 aprile al Palazzetto dello Sport Falci in via Ferrer a Piombino per la prova selettiva. Per info 0565/707208 o mail a a.reggiani@comune.sanvincenzo.li.it o g.novi@comune.sanvincenzo.li.it.