Aggredisce i volontari dell’ambulanza e i carabinieri brandendo un rastrello: bloccata con il “taser” e arrestata

Piombino (Livorno), 16 giugno 2023 – E’ stato necessario l’utilizzo del “taser”, la pistola a impulsi elettrici, per sedare una ragazza piombinese di 23 anni che poi i carabinieri hanno arerstato con le accuse di danneggiamento, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

La ragazza, nella nottata di martedì, era stata segnalata da alcuni cittadini mentre era in centro in forte stato di agitazione psicofisica. Ha aggredito e minacciato il personale sanitario del 118, danneggiando anche la carrozzeria dell’ambulanza con un tridente da giardino che brandiva furiosamente, poi ha fatto altrettanto nei riguardi della pattuglia dei carabinieri, intervenuta su richiesta dei sanitari. La giovane era talmente agitata che i militari sono stati costretti all’utilizzo della pistola a impulsi elettrici.

Carabinieri di Piombino

Fra l’altro, la ragazza non aveva accennato placarsi nemmeno dopo che i carabinieri l’avevano avvisata che avrebbero dovuto ricorrere al “taser” . Alla fine, dopo essere riusciti a bloccarla, la 23enne è stata appunto dichiarata in arresto per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e portata, su disposizione del sostituto procuratore di turno alla Procura labronica, alla casa circondariale “Don Bosco” di Pisa.