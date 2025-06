Donna aggredisce i sanitari, poi colpisce un medico. Livorno, tensione in ospedale

Livorno, 19 giugno 2025 – Si presenta al pronto soccorso per un malore, poi pretende di essere curata e aggredisce il personale sanitario. Momenti concitati all’ospedale di Livorno, dove i carabinieri della città labronica sono stati costretti a intervenire per riportare la calma in seguito ad alcuni episodi violenti di cui si è resa protagonista una giovane di vent’anni originaria dell’Est Europa.

La donna, secondo la ricostruzione dei fatti, era giunta presso la struttura sanitaria nel corso della notte ed aveva chiesto di potersi riposare su una barella a causa di un forte stato di malessere. Al suo risveglio, assistita dal personale medico in turno, avrebbe manifestato atteggiamento da subito insofferente fino a divenire aggressiva ed arrivando a colpire un medico. L’arrivo dei carabinieri ha consentito di bloccare immediatamente la donna e riportare la calma, consentendo la immediata ripresa delle regolari attività del pronto soccorso del nosocomio labronico.

La giovane donna, già nota alle forze dell’ordine con precedenti di polizia, sarebbe giunta presso il nosocomio già in uno stato di alterazione. Dalla sua pretesa di ricevere un immediato consulto con personale sanitario specializzato avrebbe poi assunto una condotta violenta, creando istanti di tensione nella struttura subito cessati con l’arrivo dei carabinieri. Al termine dell’intervento dei militari, che hanno ricostruito la vicenda, la donna è stata arrestata e condotta presso la casa circondariale di Livorno.