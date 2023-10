Aggredisce un anziano in carrozzina, i carabinieri lo bloccano tra gli applausi della folla

Piombino (Livorno), 16 ottobre 2023 – Esce dal carcere e dopo pochi giorni il marocchino 30enne è di nuovo protagonista di un altro episodio che ha portato al ferimento, per fortuna lieve, di un anziano. Il magrebino è stato bloccato dai carabinieri fra i passanti che hanno applaudito i militari al termine del loro intervento.

Nel tardo pomeriggio, in piazza Gramsci, pieno centro, il trentenne visibilimente in stato di alterazione alcolica ha iniziato a creare scompiglio, fino a quando è finito volontariamente contro una sedie a rotelle, sopra alla quale c’era un anziano.

Tanto è stato l’impeto che l’anziano è caduto dalla carrozzina, ma per fortuna non si è procurato ferite gravi, anche se in via precauzionale è stato comunque, con l’ambulanza del 118, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Villamarina.

Sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e la polizia municipale, chiamati dai passanti. Il 30enne però a quel punto si era allontanato verso via Pisacane. Ma grazie alle testimonianze, gli uomini dell’Arma hanno presto ricostruito l’episodio e identificato il marocchino che è stato bloccato fra gli applausi della gente e che sarà denunciato se si dovessero ravvisare reati perseguibili su querela di parte. In via Pisacane sembra inoltre che il 30enne abbia con un calcio distrutto lo specchietto di un’auto parcheggiata.

In centro si sono fermate molte persone, preoccupate e arrabbiate per questi continui episodi, quasi sempre riconducibili a questo giovane marocchino che ha al suo attivo numerosi provvedimenti, un daspo urbano, mai rispettato, denunce per danneggiamenti, e nei giorni scorsi dopo aver ferito un poliziotto è stato portato in carcere. Ma appena uscito, talmente grave il suo problema con l’alcol, che è tornato ad ubriacarsi e a creare tensione in centro. Oltretutto quando è ubriaco il suo atteggiamento è aggressivo e pericoloso da qui la protesta in questi ultimi mesi, dei commercianti e anche di tanti cittadini.