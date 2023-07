Aggredisce un familiare nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato dai carabinieri

Livorno, 2 luglio 2023 – Un quarantenne è stato arrestato a Livorno dai carabinieri per violenze domestiche nei confronti dei familiari.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è gravato del divieto di avvicinamento alla ex compagna e al figlio ed aveva il braccialetto elettronico.

Nei giorni scorsi i militari sono intervenuti dopo che un familiare dell'uomo aveva segnalato che il 40enne era in stato di forte agitazione e stava aggredendo un altro congiunto. All'arrivo dei carabinieri della stazione di Montenero l'uomo sarebbe stato sorpreso in atteggiamento ancora aggressivo verso il familiare ed è stato fatto intervenire il soccorso medico e attivato il codice rosso. Il 40enne è stato quindi arrestato e, dopo la convalida, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Oltre ai maltrattamenti gli sono stati contestati anche i reati di estorsione e lesioni personali.