Aggressione al pronto soccorso: si scaglia contro il personale

Livorno, 28 dicembre 2023 – Al pronto soccorso di Livorno un altro caso di aggressione ai danni del personale ospedaliero.

I carabinieri della Compagnia di Livorno sono infatti intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale di viale Alfieri, dopo essere stati allertati dagli addetti del reparto perché un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, li stava aggredendo e stava danneggiando arredi e strumentazioni. Arrivati sul posto, i militari hanno cercato di calmare l’uomo, un 50enne già noto alle forze dell’ordine, che prima li ha oltraggiati, poi non ha esitato ad aggredire anche loro. Nonostante la situazione, i carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo, per il quale è scatta la denuncia in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato, oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I carabinieri hanno accertato che il 50enne, con precedenti, dopo aver accompagnato al pronto soccorso una sua familiare che si era infortunata, poiché in forte stato di agitazione, presumibilmente perché sotto effetto dell’alcool e sostanze stupefacenti, aveva preteso che gli fosse immediatamente somministrata una dose di sedativi.

La dose dei calmanti però non ha avuto alcun effetto su di lui, al punto che sempre più alterato, ha iniziava a inveire contro il personale sanitario e a mettere a soqquadro il reparto, rovesciando sedie, panche e l’apparecchio per il pagamento dei ticket.

di Monica Dolciotti