Livorno, 13 novembre 2021 - Mattinata di paura in un bar in centro a Livorno dove un giovane ha ferito con un coltello a una mano il proprietario dell'attività dopo aver devastato, insieme ad alcuni amici, il locale in seguito a un litigio con la stessa vittima che lo aveva inviato a rimettere a posto una sedia.

È quanto al momento ricostruito dalla polizia su quanto accaduto in via Buontalenti, intorno alle 13. Le indagini sono in corso da parte della squadra mobile per risalire all'autore del ferimento, descritto come un ventenne, e ai suoi presunti complici, altri quattro giovani. Il barista, 26 anni, ha riportato un taglio a un dito: dopo essere stato soccorso sul posto non ha voluto farsi refertare in ospedale.

Secondo la ricostruzione della polizia, il ventenne avrebbe litigato con il proprietario del bar che lo aveva ripreso chiedendogli di rimettere a posto una sedia di un tavolino all'esterno del suo locale in cui era inciampato. Dopo essersi allontanato dal locale il giovane sarebbe tornato con altri quattro amici e avrebbe devastato il locale a bottigliate. Una volta impossessatosi di un coltello poggiato sul bancone ha poi colpito a una mano il barista provocandogli un taglio a un dito, tentando poi di colpirlo al torace senza conseguenze.