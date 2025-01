Livorno, dà di matto al pronto soccorso: denunciato per minacce e danneggiamenti

Livorno, 21 gennaio 2025 – I carabinieri della Compagnia di Livorno sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale labronico a seguito di una segnalazione relativa a un uomo che ha tenuto condotte aggressive e minacciose nei confronti del personale sanitario e danneggiato alcuni arredi e strumentazioni.

In particolare i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Livorno, arrivati rapidamente sul posto, hanno cercato di calmare una persona che, secondo la ricostruzione dei fatti, era giunta poco prima manifestando da subito uno stato di agitazione psicofisica e che, verosimilmente mal tollerando l’attesa, ha cominciato a minacciare il personale preposto al triage per poi assumere condotte violente contro il plexiglass del desk di accoglienza sino a danneggiarlo.

Tuttavia con l’intervento dei carabinieri lo stesso è stato subito fermato e riportato alla calma consentendo la immediata ripresa delle regolari attività della struttura di primo soccorso dell’ospedale.

L’uomo, oltre la quarantina, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, era arrivato all’ospedale già in uno stato di alterazione che con molta probabilità sarebbe da ricondursi ad abuso di alcool; ed è proprio dalla sua pretesa di ricevere una immediata somministrazione di farmaci sedativi che avrebbe creato alcuni istanti di tensione nella struttura subito cessati con l’arrivo dei carabinieri. Al termine dell’intervento dei militari per lui è scattata una denuncia a piede libero per danneggiamento e minaccia.