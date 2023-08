Al cimitero della Cigna la cerimonia per ricordare la morte dei quattro bambini rom morti nel rogo 2017 / Video

Livorno 10 agosto 2023 - Cerimonia di commemorazione la mattina di giovedì 10 agosto al cimitero comunale della Cigna a Livorno per ricordare la tragedia del 10 agosto 2007 nella quale, sotto il cavalcavia di via Pian di Rota, in una baracca, morirono in un incendio quattro bambini di una famiglia Rom: Eva, Menji, Danciu e Lenuca detta Tutsa e avevano tra i 4 e gli 11 anni.

I genitori erano altrove. Mentre i bambini stavano dormendo, un incendio divorò la baracca e non lasciò loro scampo.

Il video della cerimonia

Il sindaco Luca Salvetti con l’assessore al sociale Andrea Raspanti hanno deposto un mazzo di fiori sulla tomba di Lenuca, l’unica dei quattro bambi periti ancora sepolta al cimitero della Cigna (le altre salme per volontà dei genitori sono state traslate in Romania).

L’assessore Raspanti ha detto: «Il modo migliore di ricordare è impegnarsi perché fatti del genere non accadano più. Poi senza il terzo settore non potremmo garantire a tutti i bambini il diritto di vivere a Livorno con gli stessi diritti dei loro coetanei».

M. D.