Al via i lavori di riqualificazione di piazza del Cisternone

Livorno, 16 maggio 2025 - Partiranno lunedì 19 maggio gli interventi di riqualificazione di piazza del Cisternone, tra la Chiesa di Sant’Andrea e viale Carducci. Il progetto trasformerà l’area in una piazza verde, riorganizzando anche gli spazi di sosta. Il Comune di Livorno ha ottenuto un finanziamento di circa 690mila euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nell’ambito del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”. I lavori, affidati all’azienda Abate Srl di Livorno, includeranno anche un’operazione di forestazione al parco Puini di Banditella, dove saranno piantati 136 nuovi alberi mediterranei al termine dell’estate. Una nuova piazza sostenibile L’attuale asfalto nero della piazza sarà sostituito con pavimentazione in calcestruzzo grigio ad elementi autobloccanti, alternati a fasce in travertino dello stesso tono. Questa scelta ridurrà l’assorbimento di calore e migliorerà la riflettanza e la permeabilità del suolo. Saranno piantati oltre 20 nuovi alberi ombreggianti in continuità con quelli di viale Carducci, contribuendo all’abbassamento delle temperature estive e al miglioramento del comfort urbano. La piazza sarà arricchita da sedute collocate in prossimità delle alberature per favorire l’uso pedonale e l’ombreggiamento, oltre a rastrelliere per biciclette e un totem informativo sul cambiamento climatico. Per favorire la permeabilità del suolo, lungo l’abitato verso via de Larderel sarà realizzata una fascia di pavimentazione drenante in betonelle filtranti, capace di assorbire e smaltire l’acqua piovana. Interventi di ASA e rete idrica In coordinamento con il progetto comunale, ASA ha già completato il rinnovo di 160 metri di rete fognaria tra via del Corona e via Galilei, tramite tecnologia di relining (senza scavi estesi). Solo in un punto, a causa di un cedimento, si è reso necessario uno scavo tradizionale al centro della carreggiata di viale Carducci, causando temporanei rallentamenti alla circolazione. I disagi sono stati risolti: dal 14 maggio la segnaletica di restringimento è stata rimossa. Resterà solo un ultimo intervento previsto per lunedì 19 maggio, con restringimento temporaneo, per completare la rimozione delle condotte di by-pass. I lavori proseguiranno fino al 26 maggio senza ulteriori chiusure. Lo stradello d’accesso sul retro del Cisternone (da via del Corona) resterà chiuso fino al 24 maggio per completamento lavori. Durante l’intervento in piazza, Comune e ASA collaboreranno anche alla sostituzione delle condotte idriche e all’adeguamento della rete in via Galilei, ottimizzando tempi e costi. Modifiche alla viabilità fino a dicembre Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, da lunedì 19 maggio fino a sabato 20 dicembre saranno in vigore modifiche alla viabilità (ordinanza n. 3711 del 14/05/2025): Piazza del Cisternone: divieto di transito e sosta con rimozione forzata, salvo una corsia di scorrimento riservata a residenti, veicoli per carico/scarico e persone con disabilità. Via S. Andrea: chiuso il tratto tra la Chiesa e via Magagnini. Accessi da via Magagnini o via del Seminario, a seconda della direzione di provenienza. Via Galilei: restringimento di carreggiata nel tratto finale verso viale Carducci, senza variazione delle corsie semaforiche. Attraversamento pedonale: quello in prossimità del semaforo sarà temporaneamente arretrato lungo via Galilei.