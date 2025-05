Al via il Tuscany Trail, andare in bici in libertà

VENTURINA TERME (Livorno)Prende il via questa mattina il Tuscany Trail, più grande evento in Italia di bikepacking che si articola su un percorso ad anello di 430 km, un percorso che i partecipanti potranno suddividere come meglio credono scegliendo dove e quando mangiare e dove e quando e se dormire in libertà assoluta. Al via dal quartier generale della Fiera di Venturina, oltre seimila bikers che potranno vivere i giorni dell’avventura sulle strade bianche più belle della Toscana, senza la pressione del tempo o la necessità di dimostrare qualcosa a qualcuno. Nelle passate edizioni, che avevano come base di partenza Donoratico, si è consolidata la tradizione del Tuscany Trail, un modo per visitare la Toscana al passo lento della bicicletta attraverso i vigneti, le colline di Volterra, Monteriggioni, Siena e la costa bordeggiando il mare a Baratti, Follonica, Castiglione della Pescaia e tante altre località. Un percorso che permette di fare sport e turismo insieme coinvolgendo una massa sempre più grande di appassionati che possono completare gli oltre 400 chilometri del tracciato (segnato su gps) in più giorni. Anche la partenza non avviene tutti insieme, ma a gruppi scaglionati perché la filosofia della manifestazione è quella di poter pedale in compagnia, ma non in mezzo a una folla sterminata dove sarebbe difficile anche godere del paesaggio e dei punti di ristoro e di assaggio di prodotti tipici del territorio.

La partenza potrà essere scelta tra oggi e il 23 maggio e il ritorno entro il 28 maggio, ma non c’è nessun tempo limite, l’andatura e in quanto tempo arrivare a destinazione saranno prerogativa di ogni cicloturista. "Oltre al percorso di 430 chilometri – spiega fondatore della manifestazione Andrea Borchi – ce ne sarà uno più breve per chi non se la sente di approcciare un’impresa così impegnativa, non competitiva, ma sicuramente intensa, o per chi ha poco tempo a disposizione".

L’evento, oltre che dal Comune di Campiglia, è sostenuto anche dalla Regione Toscana. "Una manifestazione che in pochi anni ha avuto una crescita impressionante – spiega l’assessore regionale a economia e turismo, Leonardo Marras – dai 60 partecipanti delle prime edizioni, oggi si è arrivati a superare quota 6.000, con iscrizioni chiuse in anticipo per l’altissima richiesta".

Maila Papi