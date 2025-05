Al via la Biennale del mare con 200 eventi

Blu Livorno: oggi al via la Biennale del Mare e dell’Acqua (nella foto, la presentazione del sindaco Luca Salvetti) che oltre ai temi economici e ambientali ha un vasto programma culturale e di intrattenimento, più di 200 eventi legati alla blue economy. Il mare come letteratura, immagini, ma anche come storia e cibo. La sezione intrattenimento e food ha come riferimento la Terrazza Mascagni. Al centro c’è il Teatro della Terrazza che ospiterà le proposte del Festival sull’Umorismo: Antani. Comicità e satira come se fosse, prodotto da Fondazione Livorno, oltre a conferenze a tema sociale. Allestita anche un’area ristorazione per promuovere specificità culinarie curate da Slow Food, un’area istituzioni, fra cui Capitaneria, carabinieri e polizia, e un’area associazioni, con un richiamo alla Livorno delle Nazioni e al tema dell’accessibilità al mare. Le eccellenze enogastronomiche all’epoca della Livorno Liberty saranno il tema dell’iniziativa ’La Belle Époque del gusto’ all’Hotel Palazzo. Alla Biennale, presentate anche le eccellenze della Costa Toscana.

Infine, la sezione sport del mare. Le aree marine davanti gli stabilimenti balneari Tirreno e Nettuno e il moletto Nazario Sauro ospiteranno attività e competizioni sportive aperte anche a persone con disabilità coordinate da Coni provinciale e associazioni. E non finisce qui: ci sono tanti appuntamenti rivolti alla scoperta di Livorno attraverso escursioni, prevede visite a monumenti e musei, mostre temporanee, attività sportive e di intrattenimento. I Granai di Villa Mimbelli ospitano da oggi al 22 maggio la selezione di opere dedicata a Corto Maltese: spin-off artistico della mostra monografica di Hugo Pratt a Siena. Ai Granai è anche visitabile la mostra dei Medici a Livorno.

Le aree marine prospicienti gli stabilimenti balneari Tirreno e bagni Nettuno e il moletto Nazario Sauro ospiteranno attività aperte anche a persone con disabilità. Il programma da oggi al 18 è su www.biennalelivorno.it

L. F.