Livorno 7 marzo 2019 - Con la primavera alle porte, alla sezione Cai (Club alpino italiano) di Livorno, prende il via la stagione dei corsi di escursionismo avanzato e cicloescursionismo.

Il corso di escursionismo avanzato, che inizierà il 13 marzo, si rivolge a tutti coloro che desiderano apprendere conoscenze e tecniche di base per frequentare la montagna in piena sicurezza su percorsi di tipo: E (escursionismo), EE (escursionismo esperto) e EEA (escursionismo esperto con attrezzatura su ferrate). Prevede otto lezioni teoriche e sette uscite pratiche. Coloro che parteciperanno dovranno utilizzare: imbraco, set da ferrata e casco omologati.

Invece il corso di cicloescursionismo, che inizierà il 12 marzo, è finalizzato a fornire gli elementi per un primo approccio all'attività cicloescursionistica in mountain bike e a trasmettere le nozioni culturali, tecniche e pratiche per saper organizzare, in autonomia e con competenza, escursioni su percorsi di bassa difficoltà tecnica. Questo corso si articolerà in sette lezioni teoriche e cinque uscite pratiche. Gli allievi dovranno essere dotati di mountain bike e casco.

Il corso di escursionismo sarà diretto da Giovanna Casconi e potrà avere un numero massimo di 15 allievi. Il corso di cicloescursionismo invece sarà diretto da Massimo Tuccoli, presidente della sezione Cai Livorno, con al massimo 18 allievi. Per le iscrizioni bisogna recarsi alla sede di piazza Dante 77 il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 19.

“Per ulteriori informazioni - ricorda il presidente Massimo Tuccoli - è consigliabile chiamare lo 0586897785, oppure andare sul sito www.cailivorno.it, o scrivere all'indirizzo livorno@cai.it”.



