Tre cipressi pericolosi in via del Poggione

Collesalvetti, 31 marzo 2025 – Maria Pia Morella, Laura Petreccia, Vito Capogna e Carlo Fredianelli, esponenti della Lega a Collesalvetti, segnalano una situazione di pericolo chiedendo “la messa in sicurezza dei tre alberi di cipresso in via del Poggione, di fronte ai civici 7, 9 e della relativa aiuola”.

Al riguardo ha presentato un’interrogazione il consigliere Carlo Fredianelli. ll consigliere Fredianelli per prima cosa ha criticato “la gestione del verde pubblico per la situazione dei cipressi e dell’aiuola in via del Poggione, lasciati in stato di abbandono e la mancata verifica sugli alberi pericolanti”.

La prima segnalazione della Lega Collesalvetti fatta da Vito Capogna e Laura Petreccia, ha coinciso con il sopralluogo fatto a Crocino in via del Poggione insieme al consigliere Fredianelli e ai residenti.

Nell’interrogazione è stato evidenziato che “il terreno di composizione dell’aiuola risulta friabile e soggetto ad essere dilavato in concomitanza di intensi eventi atmosferici. La vicinanza dei tre cipressi in corrispondenza dei tralicci della corrente elettrica, crea pericoli cpon rischio di incendio e abbattimento sulle abitazioni circostanti”. Viene sottolineato: “L’area così come si presenta non riesce ad assicurare alcuna funzione di dimora per gli alberi e tanto meno ad uso parcheggio, perché il terreno che la ricopre affonda dal momento che non è stabilizzato. Nella ipotesi di una riqualificazione ad uso parcheggio del sito, è necessario il riporto di ghiaia e successivo passaggio di mezzo compattatore”.

Dui l’invito all’amministrazione comunale a provvedere “a una ispezione dell’area e degli alberi da parte di un esperto, la valutazione del loro stato di salute e stabilità. L’eventuale potatura o rimozione degli alberi se si ritiene che rappresentino un grave pericolo”.