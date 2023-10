Guasticce, paura per un albero caduto sulla provinciale

Collesalvetti (Livorno), 29 ottobre 2023 – Paura di prima mattina a Guasticce. Un grosso pino è caduto sulla strada, sulla provinciale 555 sulla corsia in direzione Livorno. Fortunatamente in quel momento, erano le 6, non passava nessuno.

Sono stati i primi automobilisti che si sono trovati in zona dopo il crollo a chiamare i vigili del fuoco. E’ intervenuto il personale del comando di Livorno che ha provveduto alla rimozione. Nella caduta è stato coinvolto anche un palo dell’illuminazione pubblica. Sono intervenuti anche i carabinieri per regolare la viabilità e la ditta preposta per la rimozione del palo.