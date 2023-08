Livorno, albero crolla sulla strada. Intervento dei vigili del fuoco

Livorno, 29 agosto 2023 – Paura in via delle Case Rosse per un albero che è improvvisamente crollato nella giornata di martedì 29 agosto. Complice forse il maltempo delle scorse ore, la pianta è venuta giù all’improvviso andando ad adagiarsi su un muro e quindi su un’auto.

Non si registrano fortunatamente feriti: in quel momento non passava nessuno. Sono stati gli abitanti della zona ad accorgersi subito di quanto accaduto. C’è stato quindi l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Livorno che hanno provveduto alla rimozione. La strada, una traversa di via Montebello, è rimasta provvisoriamente chiusa.