Aldo Orsini, il giornalista pisano... più visto dai livornesi

Pisa, 24 giugno 2023 – “Sono un uomo felice perché Pisa mi ha riservato un enorme affetto. Un abbraccio che, ogni volta, mi stupisce".

Stavolta la ‘Voce’ di Aldo Orsini si incrina appena: una leggera flessione ne tradisce l’emozione. Il microfono non è quello abituale di “50 Canale”, bensì l’impianto di amplificazione della sala stampa dell’Arena Garibaldi dove lo storico giornalista nerazzurro presenta il suo libro: "Aldo Orsini - La mia voce - Un viaggio lungo quarant’anni a raccontare la storia del Pisa". I testi sono del collega del Tirreno Fabio Demi, la casa editrice è ‘Goal book edizioni’ (320 pagine, 15 euro), a moderare l’evento il giornalista Aldo Gaggini, storico caposervizio de La Nazione di Pisa.

"Si è ormai chiusa – aggiunge Orsini – l’avventura de ‘La voce dagli spogliatoi’, una grande epopea mandata in archivio a testa alta. Questo non significa che non seguirò più il Pisa, sarebbe impensabile. Vuol dire, piuttosto, che troveremo un altro modo con altri mezzi e tecnologie, ma con 50 Canale ci saremo ancora".

Il libro affonda le radici in un viaggio a ritroso nel tempo: dall’epoca di Anconetani, all’era dei Corrado. Proprio il presidente nerazzurro ha introdotto l’incontro parlando di un giornalista "che è ed è sempre stato un punto di riferimento per chi segue la squadra. La vera voce di Pisa". Contributi, interviste, foto.

Quindi largo spazio a ricordi e aneddoti. "I ritmi della mia vita – racconta Orsini – sono sempre stati scadenzati con quelli del Pisa che fa parte della mia famiglia. Ho sempre programmato le ferie prima del ritiro, così da esserci per la prima Coppa Italia e ho lasciato tante volte mia moglie Monica da sola a matrimoni e comunioni. Ringrazio la mia famiglia per essermi sempre stata accanto. Al tempo stesso, però, non rimpiango nulla: sono sempre stato felice e credo che questo mio impegno sia stato ‘capito’ dalla città. Ci siamo sempre stati: in serie A, ma anche a Perignano; sempre raccontando la gente di Pisa".

Orsini conclude: "I primi anni sono stati pionieristici – racconta – in tanti stadi non ci facevano neppure entrare e quindi facevamo le trasmissioni dai terrazzi delle abitazioni che si affacciavano sui campi. Oggi i tempi sono cambiati, ma l’amore per questa maglia e per questa squadra restano immutati". Saverio Bargagna