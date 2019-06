Prato, 26 giugno 2019 - Un malore ha strappato alla vita Aldo Vezio, 34 anni, mentre si trovava in vacanza con i genitori all’Isola d’Elba. Il giovane era un dipendente del supermercato Conad di Mezzana. Probabilmente - sarà l’autopsia a stabilirlo con esattezza - è stato il cuore a tradirlo. Vezio era appena arrivato all’Isola d’Elba per trascorrere un perido di vacanza. Ieri mattina intorno alle 9 è stato colto da malore mentre si trovava nell’appartamento di Marina di Campo. Grande dolore tra i colleghi di lavoro. «Aldo era un ragazzo solare, sempre col sorriso - dice commosso Tommaso Signorini di Conad - Lavorava per noi da 15 anni ed era considerato come uno della famiglia. Siamo vicini ai genitori per questo dolore immenso».

© Riproduzione riservata