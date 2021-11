Portoferraio, 2 novembre 2021 - L'isola d'Elba ospiterà da giovedì a sabato il terzo meeting nazionale delle Riserve della Biosfera Unesco, l'appuntamento annuale di confronto tra le stesse convocato dal Ministero della Transizione Ecologica. L'incontro che avrebe dovuto tenersi nel 2020 nelle Isole di Toscana, ma a causa della pandemia era stato rinviato, si svolgerà a Portoferraio, al centro culturale De Laugier..Il meeting sarà occasione per monitorare i progetti, i percorsi di crescita e le opportunità sviluppate nell’ambito della rete Mab Unesco italiana costituita da zone di pregio ambientale che rappresentano un modello di eccellenza nel rapporto equilibrato tra uomo e natura.



“Siamo orgogliosi – dice Giampiero Sammuri, presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e coordinatore della Riserva, – di essere stati scelti per organizzare il meeting in occasione del cinquantesimo anniversario del programma Mab Unesco e di poter ricominciare le attività in presenza, dopo la pandemia, proprio qui, all''Elba. Sarà un piacere accogliere le 20 delegazioni e lavorare insieme per far crescere i progetti e le azioni per lo sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità delle Riserve della Biosfera italiane”.

All’iniziativa hanno confermato la partecipazione i rappresentanti di tutte le Riserve della Biosfera italiane ed esponenti del Ministero della Transizione Ecologica, del Comitato Nazionale Tecnico 'Uomo e Biosfera' e della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco.

Le attività saranno articolate in gruppi di lavoro per lo scambio di buone pratiche legate alla gestione e alla comunicazione delle Riserve della Biosfera. La Riserva Isole di Toscana porterà il suo contributo mostrando alcune esperienze connesse allo sviluppo del turismo sostenibile, alla valorizzazione della ruralità sostenibile e delle produzioni tipiche, alla conservazione ambientale, alla divulgazione e alla educazione dei valori della Riserva della Biosfera.