Alla convention mondiale di Nizza Livorno porta la sua esperienza con la Biennale del Mare

Livorno, 7 giugno 2025 - A Nizza è in corso di svolgimento la terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani e sul Mediterraneo che ha riunito rappresentanti politici di vari stati, scienziati, leader della società civile e del mondo imprenditoriale intorno a un unico obiettivo: arrestare il collasso silenzioso del più grande ecosistema del pianeta. Nell’ambito di questo evento, nelle giornate del 6 e 7 giugno, sindaci, presidenti e governatori di città e regioni costiere, nonché rappresentanti di piccoli stati insulari di tutto il mondo, si sono riuniti nel summit l'Ocean Rise and Coastal Resilience ed insieme ad attori chiave del mondo scientifico, finanziario e della società civile. Una convention che ha segnato l'inizio di una mobilitazione globale senza precedenti per affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici e dell'innalzamento del livello del mare, con il lancio di una Coalizione per le città e le regioni costiere, presieduta dal sindaco di Nizza, Christian Estrosi, e ospitata presso le Nazioni Unite dal Global Centre for Climate Mobility (GCCM). Vi partecipa il sindaco di Livorno Luca Salvetti. “All’appuntamento – informa il sindaco di Livorno Luca Salvetti - siamo stati invitati per parlare della Biennale del mare e dell’acqua che si è conclusa da poco. L’invito è arrivato direttamente dal Sindaco di Nizza, città con la quale Livorno ha uno stretto rapporto culturale e di promozione turistica attraverso la Camera di Commercio della costa Azzurra. A Nizza sono arrivati 1.500 delegati provenienti da quasi 200 Paesi. Questo è il momento di trasformare l’ambizione in azione, invitando governi, imprese, scienziati e società civile a unirsi in uno spirito comune”. In questo quadro Livorno è stata chiamata a raccontare la propria esperienza recente della Biennale Blu Livorno e la scelta convinta di indirizzare risorse ed impegno su un evento che ha saputo affrontare con competenze e serietà temi e contenuti economici ambientali, scientifici e culturali.