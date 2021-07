Intervento di pulizia e rimozione dei rifiuti e dei veicoli abbandonati ieri mattina nel blocco del ‘cortilone’ tra via Giordano Bruno e via Garibaldi. Le squadre degli operai di Aamps e gli addetti alla manutenzione del verde di Casalp sono arrivati di buon’ora prima delle 9 e fino alle 13 hanno ripulito, tagliato, sfalciato e tirato a lucido il ‘cortilone’ racchiuso nel quadrilatero del grande condominio di edilizia popolare. Qui già in passato sono emerse situazioni di degrado in parte imputabili a chi ci abita, in parte a soggetti esterni che lo...

Intervento di pulizia e rimozione dei rifiuti e dei veicoli abbandonati ieri mattina nel blocco del ‘cortilone’ tra via Giordano Bruno e via Garibaldi. Le squadre degli operai di Aamps e gli addetti alla manutenzione del verde di Casalp sono arrivati di buon’ora prima delle 9 e fino alle 13 hanno ripulito, tagliato, sfalciato e tirato a lucido il ‘cortilone’ racchiuso nel quadrilatero del grande condominio di edilizia popolare. Qui già in passato sono emerse situazioni di degrado in parte imputabili a chi ci abita, in parte a soggetti esterni che lo utilizzano come discarica e deposito di auto, scooter e roulotte abbanonati. Il problema è tornato d’attualità dopo il sopralluogo fatto la scorsa settimana dal sindaco Luca Salvetti in zona, chiamato da don Edoardo Medori, che si era recato nella vicina via Garibaldi per una preghiera con le donne del quartiere per Ginetta Giolli , la donna uccisa nella sua abitazioni poco distante. Da quel sopralluogo è nato l’intervento di pulizia messo in atto ieri nel cortile di via Giordano Bruno da tra i civici 12, 14, 16 e 18. Il sindaco ha fatto il punto della situazione. "Sono state impegnate trenta persone per questa operazione di decoro e pulizia. Ma in programma ci sono altri interventi analoghi in via Bengasi nel rione Stazione, a Shangai dove ci sono condizioni difficili. Anche là si effettuerà una pulitura radicale, ma dopo servirà la collaborazione dei cittadini". Le famiglie che abitano nei condomini di edilizia popolare hanno però denunciato la scarsa manutenzione del verde e pulizia dei loro cortili che deve garantire Casalp. Su tale questione il presidente di Casalp Marcello Canovaro ha spiegato che "Casalp ha un servizio di pulizia dei condomini che da settembre sarà incrementato perché sarà stipulato un contratto con una nuova ditta che avrà il compito di ripulire perdiocamente i cortili non solo curando il verde con interventi più frequenti e la raccolta degli aghi di pino che cadendo intasano i tombini, ma anche rimuovendo i residui della raccolta dei rifiuti differenziati che effettua Aamps".

Intanto ieri mattina oltre alla sistemazione del verde e alla raccolta dei rifiuti, è stata rimossa dal ‘cortilone’ una roulotte abbandonata ricettacolo di spaccio e prostituzione. Infine una buona notizia per l’isolato fatiscente di via Giordano Bruno dai civici 2 al 10, già alla ribalta delle cronache per problemi di inagibilità e occupazioni abusive. L’assessore alla casa Andrea Raspanti ha detto: "Sarà sistemato con un intervento di riqualificazione energetica e ristrutturazione finanziato in parte con il super-bonus per l’edilizia, in parte dal Comune. Contiamo di partire prima possibile con i lavori durante i quali se possibile le famiglie rimarranno nelle loro abitazioni, altrimenti saranno spostate".

Monica Dolciotti