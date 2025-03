Maltempo, Salvetti: “Livorno stretta in una morsa”. Grande attenzione intorno ai luoghi della tragedia del 2017

Livorno, 14 marzo 2025 – «Praticamente siamo stretti in una morsa, a nord c'è la situazione dello scolmatore che un'ora fa ha cominciato a salire e c'è massima attenzione per le zone che vanno dall'Interporto fino alla Darsena Toscana, area per la quale c'è l'allerta rossa nel nostro territorio. A sud invece ci sono tutti i rii e torrenti più piccoli che si sono alzati perché ha piovuto moltissimo tra Gabbro e Valle Benedetta». Lo ha detto il sindaco di Livorno Luca Salvetti dopo aver svolto un sopralluogo lungo i rii insieme alle squadre della Protezione civile; il primo cittadino si è tenuto costantemente informato anche sulla situazione dello scolmatore. «Posso dire che siamo andati sugli argini, nelle case delle persone e grazie ai lavori svolti negli ultimi 7 anni si sono evitate situazioni disastrose quanto quelle del 2017».

Salvetti ha poi ricordato che a Livorno è stato aperto il Coc, «ci sono molti soggetti che stanno operando sul territorio, dai vigili del fuoco, alla polizia municipale a tutto il volontariato di protezione civile, e mi sento di ringraziare tutti per questo grossissimo lavoro per i cittadini e insieme ai cittadini».

Problemi anche nelle zone nord del territorio provinciale, a causa di allagamenti e frane. L'ufficio tecnico della Provincia segnala che sulla Sp 2 via della Cerreta, a Nugola, una frana ha completamente ostruito la carreggiata nel tratto in prossimità della scuola e la strada è chiusa. Anche la Sp 4 via delle Sorgenti è chiusa in corrispondenza dell'abitato di Nugola per allagamenti e la Sp 555 delle Colline all'altezza del ponte con il torrente Tora. Completamente chiusa per allagamenti la Sp via dei Poggi. A Collesalvetti, sulla via Volterrana, in direzione Cenaia è in corso l'esondazione del torrente Isola.

Grande attenzione dei vigili del fuoco nella zona di viale Ippolito Nievo dove nel 2017 morirono quattro persone.