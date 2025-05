Allarme maniaco davanti a scuola. “Un giovane avvicina alunne e tenta di circuirle”

Livorno, 29 maggio 2025 – Da alcuni giorni sui social più abitualmente usati dagli adolescenti, ma anche sulla pagina facebook Livornogram, circolano messaggi dal tenore inquietante, perché alludono alla presenza di un soggetto che si aggira nei paraggi del Liceo Cecioni, allo scopo di avvicinare ragazze chiedendo loro di appartarsi con lui a scopo sessuale.

Nel messaggio diffuso da una alunna del Liceo Cecioni si legge: “Vicino al Cecioni c’è un ragazzo di carnagione scura che parla in inglese, ma balbetta anche parole esplicite in italiano, va soprattutto dalle bimbe che escono da scuola, le ferma, le abbraccia, le tocca e chiede di andare con lui in posti più appartati a fare cose che potete immaginare”. Prosegue: “Me e un’altra bimba del Cecioni in momenti diversi ci ha fermato e ci ha chiesto e fatto queste cose, ma fortunatamente io sono riuscita ad allontanarmi e a trovare il mio professore, che è rimasto con me. Il professore ci ha chiesto se sono accaduti altri episodi del genere e se riusciamo a raccoglierli. Poi lui con la scuola farà qualcosa”.

Un’altra segnalazione riguarda una giovane donna che stava rincasando da piazza Garibaldi, avvicinata da un soggetto, forse lo stesso, che le ha detto di essere nigeriano. Prima si è rivolto a lei inglese, poi in italiano. Parlando con la donna, seguendola lungo il suo tragitto, prima le ha messo il braccio intorno alle spalle, poi ha allungato un mano sui glueti. Lei a quel punto ha reagito. All’altezzza di una tabaccheria la giovane ha visto un vicino che l’ha accompagnata a casa.

Intanto il dirigente scolastico del Cecioni, Rino Bucci, ha confermato gli episodi accaduti alle alunne del Liceo: “Una ragazza si è rivolta a un professore per chiedere aiuto. Il docente ha già riferito l’accaduto e sta redigendo un rapporto. A quanto risulta lo sconosciuto ha agito all’esterno della scuola nei pressi della fermata del bus all’altezza dell’Iti Galilei. Intanto abbiamo già presentato un esposto denuncia in Questura. Invito perciò le alunne, qualora riaccadessero fatti del genere, di chiamare subito il 112”.

