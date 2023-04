Allarme per un pacco sospetto: evacuata e transennata la zona del Mercato e via Buontalenti

Livorno, 8 aprile 2023 – Allarme per un pacco sospetto verso le 9,30 di stamani al Mercato Centrale. Una scatola con una bottiglia, una luce rossa accesa e lampeggiante e un orologio è stata trovata da un operatore ecologico sotto a un banco del Mercato. Tutta la zona di piazza Buontalenti è stata prontamente interdetta e transennata dai carabinieri.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri con un robot anti-bombe che ha rimosso l’ordigno. In base agli accertamenti dei carabinieri si è trattato di un falso allarme bomba, in quanto all’interno del rudimentale ordigno è stata trovata solo della terra e non materiale o sostanze esplosive.

C’è preoccupazione per il ritrovamento. Pochi mesi fa sulla saracinesca dello stesso banco dove oggi è stato trovato il pacco sono comparse alcune scritte antisemite. E non era la prima volta che succedeva: già nel 2021 e anche nel 2019 furono disegnate alcune svastiche nella stessa zona. Altro episodio un paio di mesi fa, con una svastica disegnata sull’asfalto davanti a uno dei chioschi. Proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine.

La nota di Confcommercio

La Confcommercio invia una nota in cui oltre a riprovare nettamente "un gesto molto oltre il cattivo gusto, un tentativo di intimidire e creare panico proprio nel momento di maggiore affluenza nella zona", solidarizza con il titolare del banco. "Chiunque sia stato l'autore scellerato – scrive Confcommercio – , chiunque egli volesse colpire e quale che fosse il motivo, con questa azione egli ha offeso tutto il sistema imprenditoriale e tutti i cittadini. Chi ha visto o sa qualcosa si faccia avanti".