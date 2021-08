La manutenzione dell’area a verde di piazza Dante, del parco pubblico di via Orosi, del parco pubblico Terme del Corallo e del parco di Villa Maurogordato (ad esclusione delle aree recintate) sarà garantita dai volontari della Associazione Reset (già attiva alle Terme del Corallo e in Fortezza Nuova) grazie al nuovo patto di collaborazione triennale per la condivisione dei beni pubblici siglato ieri con l’amministrazione comunale. Con questo patto Reset, si impegna a garantire la funzionalità...

La manutenzione dell’area a verde di piazza Dante, del parco pubblico di via Orosi, del parco pubblico Terme del Corallo e del parco di Villa Maurogordato (ad esclusione delle aree recintate) sarà garantita dai volontari della Associazione Reset (già attiva alle Terme del Corallo e in Fortezza Nuova) grazie al nuovo patto di collaborazione triennale per la condivisione dei beni pubblici siglato ieri con l’amministrazione comunale. Con questo patto Reset, si impegna a garantire la funzionalità estetica e ambientale dell’area a verde pubblico di piazza Dante, del parco pubblico di via Orosi, del parco pubblico Terme del Corallo e del parco di Villa Maurogordato in funzione anti degrado, pervla valorizzare il territorio, per sviluppare la cultura del bene comune e favorire la socializzazione e il e l’inserimento di persone fragili in lavori di pubblica utilità. Su quest’ultimo obiettivo l’accordo prevede che gli interventi siano effettuati dai volontari soci dell’associazione Reset in collaborazione con i detenuti della casa circondariale Le Sughere inseriti nel progetto ‘Mi riscatto per il futuro’, l’utilizzo di personale adibito a lavori di pubblica utilità dal Tribunale di Livorno in collaborazione con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia. Si prevede inoltre l’utilizzo di persone in inserimento socio-lavorativo inviate dalla Azienda Usl Toscana-NordOvest. I volontari si occuperanno della pulizia accurata delle aree a verde, della manutenzione degli arredi, degli interventi manutentivi mini sulle piante. "Il nuovo patto di collaborazione con Reset - dichiara il sindaco Luca Salvetti - è la conferma di un percorso che consente ad un gruppo di cittadini di aiutare l’zmministrazione comunale a valorizzare gli spazi verdi pubblici. La piazza della stazione, che ha un grande valore dal punto di vista urbanistico e per molti anni è stata trascurata, è stata ripulita dai volontari di Resert. Così facendo hanno aiutato il Comune nel taglio del verde ed hanno ripristinato le panchine. Oggi è un luogo accogliente così come lo sono le Terme del Corallo e il parco di via Orosi. Attraverso le idee di chi come Reset ha a cuore Livorno, diventa possibile, con la programmazione dell’zmministrazione ridare vita a molti spazi verdi pubblici". Pino Pera, presidente di Reset, ribadisce "l’importanza del patto di collaborazione con il Comune e del lavoro che l’associazione sta svolgendo in sussidiarietà con l’amministrazione stessa che beneficia a costo zero del nostro supporto".