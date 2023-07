All’Elba c’è anche Lionhearth, è il veliero del fondatore di Tom Tom

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno), 30 luglio 2023 – La sua silhouette lunga e stretta da J class ha attirato gli sguardi già in rada. Ma la si è potuta ammirare in tutto il suo splendore quando ha fatto il suo maestoso ingresso nella darsena di Portoferraio il 29 luglio.

Si tratta della barca a vela da regata Lionheart, oltre 43 metri di lunghezza e un incredibile sbalzo di 17 metri, con un albero ben più alto delle palazzine della Calata. La veloce imbarcazione dal fascino retrò, ispirato alle mitiche J class degli anni trenta che corsero la Coppa America, ha richiamato l’attenzione di tutti per la sua essenzialità e la sua eleganza.

È dell’olandese Harold Goddijnd, fondatore e amministratore delegato di “Tom Tom”, l’azienda che produce sistemi di navigazione satellitare nata nel 1991 quando il TomTom” era uno schermino da pochi pollici che si attaccava al vetro con la sua ventosa per orientarsi nel traffico, guidati dalle voci di comici e attori famosi.

Il veliero Lion Hearth durante una regata

Lionheart è stata costruita in alluminio da Bloemsma e Claasen Jachtbouw in Olanda ed è stata varata nell’estate del 2010. É di scena sui campi di regata dal 2012. Nel 2017 ha vinto a Newport il titolo di classe J, quello delle mitiche j class, le barche che corsero la Coppa America degli anni trenta. La barca a vela è frutto di un progetto nato per la scuderia del miliardario Harold Vanderbilt, che a sua volta si basa sul progetto 77F di Burgess e Stephens, che fu scartato a favore del 77C per l'America's Cup del 1937.

Gli impegni di lavoro del suo primo armatore lo costrinsero a venderla ed è stata acquistata a metà 2011 dall'olandese Harold Goddijn, fondatore e amministratore delegato di di Tom Tom.

di Valerie Pizzera