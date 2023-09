All’Elba lo yacht del “visionario” della telefonia

Portoferraio, 4 settembre 2023 - Nella Darsena medicea di Portoferraio ha fatto il suo ingresso Friendship, il mega yacht del visionario della telefonia olandese. Il 53 enne Jasper de Rooij è un imprenditore di successo conosciuto per il suo acume strategico. L'azienda che ha fondato, la Simpel.nl, ha acquisito un milione di clienti con solo circa 20 dipendenti, raggiungendo nel 2019 un fatturato di oltre 110 milioni di euro.

Lungo 53 metri, il mega yacht Friendship incarna l'apice del lusso nautico e della più avanzata tecnologia con un valore di 18 milioni di dollari e costi di gestione annuali di circa 2 milioni. Nato nel 2000 con il nome Sunrise ha un design realizzato dalle mani di talento di The A Group e Oceanco. L'imbarcazione vanta una velocità massima di 16 nodi.

Il magnate delle telecomunicazioni olandese ha un patrimonio netto stimato in 300 milioni di dollari. È sposato con Angela de Rooij con cui ha 2 figli. La coppia, che ha messo in vendita a 5 milioni di euro la residenza di Amsterdam, adesso vive a Monaco, l'esclusiva città stato paradiso dei milionari di tutto il mondo. Monaco è il secondo Stato più piccolo del mondo dopo la Città del Vaticano.

La Simpel.nl, un gioiello nel settore delle telecomunicazioni olandese, fornisce abbonamenti sim per la telefonia. L'azienda è nata nel 2007 e fino al 2014 ha operato come marchio indipendente. Nel dicembre 2020 è stata acquisita da T-Mobile, il terzo attore più grande nel mercato delle telecomunicazioni olandese, creando una forte alleanza per navigare nel panorama digitale in rapida evoluzione.

di Valerie Pizzera