Meteo, tra Elba e Piombino allerta arancione per il vento: chiusi parchi e impianti sportivi

Piombino (Livorno), 16 aprile 2025 – Allerta arancione per vento fortissimo a Piombino e all’Elba. Con ulteriore allerta arancione per le conseguenti mareggiate, che potrebbero provocare danni. L’avviso emanato dalla Protezione Civile prevede vento molto forte, con raffiche che potrebbero raggiungere i 120 km all’ora.

E potrebbero esserci problemi seri per i collegamenti con l’Isola d’Elba. Proprio l’Elba sarà investita in ugual modo dal vento. Sia Piombino che Portoferraio chiudono tutte le attività dentro le scuole.

Scatta una doppia allerta meteo in Toscana. Quella per vento è arancione per l'Elba e la costa della provincia di Grosseto

Non quelle didattiche, visto che appunto da domani iniziano le vacanze pasquali per gli studenti. Portoferraio chiude anche i servizi educativi ed i centri diurni per disabili, chiusi i giardini pubblici, gli impianti sportivi comunali, le strutture private, i cimiteri cittadini. Mentre il Comune di Piombino apre il Centro operativo comunale per coordinare gli eventuali interventi di soccorso.