Livorno, una giornata di allerta arancione. “I corsi d’acqua hanno retto”

Livorno, 24 ottobre 2023 – C’è una nuova allerta meteo per Livorno, stavolta gialla per mareggiate che andrà avanti fino alla mattina di mercoledì 25 ottobre. Ma intanto la città ha affrontato l’allerta arancione (chiusura alla mezzanotte tra martedì e mercoledì).

Due i temporali forti che hanno interessato in giornata Livorno, per la quale il sindaco aveva chiuso le scuole e i parchi pubblici. I corsi d’acqua minori si sono ingrossati ma non ci sono state criticità gravi. Le forze di Protezione Civile hanno controllato la situazione monitorando gli alvei dei corsi d’acqua.

"In questo martedì – dice il sindaco Luca Salvetti – due perturbazioni a distanza di 4 ore hanno scaricato sul nostro territorio un notevole quantitativo di pioggia ingrossando torrenti e rii della città. La risposta dei corsi d’acqua è stata comunque rassicurante e il controllo sul territorio del nostro personale e delle varie associazioni del volontariato è servito a gestire al maglio la fase critica. Oggi poi ho avuto la possibilità di vedere in funzione la cassa di espansione di Borgo di Magrignano”.