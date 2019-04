Firenze, 3 aprile 2019 - Un giovedì 4 aprile di tempo brutto in tutta la Toscana, con pioggia e vento. Le previsioni dei giorni scorsi sono state dunque pienamente rispettate. In particolare, scatta l'allerta gialla in tutta la regione per rischio temporali. Ma scatta anche l'allerta, sempre gialla e sempre per tutta la regione, per rischio idrogeologico, con qualche problema possibile dunque per il reticolo minore dei corsi d'acqua. Allerta gialla sempre per tutta la regione anche per quanto concerne il vento. Sempre giovedì 4, allerta gialla per mareggiate nella zona sud della provincia di Grosseto e su tutte le isole dell'arcipelago toscano, Elba compresa.

© Riproduzione riservata