Allerta meteo arancione: scuole chiuse a Livorno lunedì 30 ottobre

Livorno, 29 ottobre 2023 – Prosegue l’allerta meteo, ancora una volta a livello arancione. Previsti violenti temporali sulla città a partire dalla mezzanotte.

In ragione di questo, il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha firmato l’ordinanza in cui si dispone per lunedì 30 ottobre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado; dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati; dei centri ludotecari comunali; dei centri diurni; dei parchi cittadini; dei cimiteri cittadini. Disposta anche la chiusura del campo sportivo scolastico “Renato Martelli”