Livorno, 26 agosto 2018 - Doveva essere una notte da tregenda per il meteo, con tanto di allerta arancione dalle 21 di sabato sera alle 13 di domenica, invece è andata molto meglio del previsto. Si temevano temporali molto forti, grandinate e vento da paura. Alla fine invece il bilancio è soltanto di qualche raffica , mare mosso e pochi disagi: un traghetto Piombino-Cavo (e ritorno) cancellato, ma per il resto le corse del controesodo si sono salvate tutte. E sulle strade c'è molto traffico, il vento porta a raccomandare cautela soprattutto sulla costa (tra Carrara e Livorno ma anche sulla Fi-Pi-Li) soprattutto per i camper, ma insomma non ci si può lamentare. Tanto che la Regione ha revocato l'allerta meteo arancione.

Le raffiche più forti ci sono state a Gorgona e Capraia (rispettivamente 81 e 65 km/h). Insomma, è andasta bene. E non vi fate ingannare dal fresco: è solo passeggero. Il Consorzio Lamma, infatti, annuncia che già da lunedì le temperature torneranno a salire fino a raggiungere 33°-34° a metà settimana, ma con bassi valori di umidità.