Firenze, 22 settembre 2019 - Il meteo in Toscana mette il sistema di Protezione Civile in allerta arancione. Il bollettino diramato dalla Regione nella giornata di sabato parla di una domenica 22 settembre di particolare attenzione per temporali forti che potrebbero dare problemi idrogeologici, con frane e smottamenti. Sulle pagine Facebook dei comuni i sindaci invitano i cittadini ad essere prudenti.

In diversi comuni sono arrivate anche le telefonate automatiche che preannunciano l'allerta arancione e spiegano i comportamenti da adottare in caso di pericolo. In questa prima parte della mattinata non si segnalano particolari criticità. Segnalaci disagi dovuti al maltempo: scrivi al 3316121321. L'allerta termina a mezzanotte tra domenica 22 e lunedì 23 settembre.

TRAGHETTI A SINGHIOZZO - Qualche problema per i collegamenti con l'Elba nel canale di Piombino. La corsa delle 8.20 tra Piombino e Rio Marina è saltata proprio a causa delle avverse condizioni meteo-marine.