All’isola d’Elba sulle rotte mediterranee di Napoleone

di Valerie Pizzera

PORTOFERRAIO (Isola d’Elba)

Una grande kermesse tra enogastronomia e cultura celebrerà, da venerdì 2 a lunedì 5 maggio, i 211 anni dall’esilio di Napoleone all’isola d’Elba. Incontri, escursioni, degustazioni, film, rievocazioni storiche nel programma fittissimo di “Le Rotte Mediterranee di Napoleone“.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Portoferraio con la Gestione Associata del Turismo, la Fondazione Isola d’Elba, l’Unione Giuristi della Vite e del Vino, la Federazione Europea delle Città Napoleoniche ed Iter Vitis - Itinerario Europeo dei vitigni.

Patrizia Lupi - direttrice della Fondazione isola d’Elba - è l’organizzatrice dell’evento, promotrice col presidente Marco Mantovani e il vicepresidente Paolo Di Tursi.

"Gli eventi a tema napoleonico sono un esempio di come l’isola d’Elba offra spunti per proposte turistiche legate al suo vasto patrimonio culturale e storico - ha sottolineato Patrizia Lupi - il programma “Le Rotte Mediterranee di Napoleone“ unisce due tematiche che sono di grande richiamo in Toscana e in Italia: l’enogastronomia e la cultura. Su queste si può costruire un progetto di marketing territoriale che permetta all’isola di essere una meta turistica in ogni stagione, mettendo a frutto quei valori identitari che rendono unica la nostra comunità."

Tanti gli appuntamenti previsti nei giorni della rassegna. Fra i principali c’è il convegno al Teatro dei Vigilanti (3-4 maggio) sulla “Tutela della qualità del patrimonio vitivinicolo: dal Privilegio dell’Imperatore per i vini elbani al regolamento (Ue) 2024/1143“.

Domenica 4 maggio si terrà “Portoferraio e Destination Napoleon, itinerario culturale del Consiglio d’Europa“, con Vincent Chauvet e Charles Bonaparte, rispettivamente presidente e presidente onorario della Federazione Europea Città Napoleoniche, i professori Luigi Mascilli Migliorini e Angelino Carta, il direttore dei musei napoleonici Andrea Camilli e i sindaci di varie città italiane ed europee.

Lunedì 5 maggio messa in suffragio dell’imperatore alla Chiesa della Misericordia. Dalla Palazzina dei Mulini sarà registrata la trasmissione “L’Elba. Napoleone e il turismo culturale“.

Agli eventi collaboreranno l’Associazione Historiae e la Petite Armèe.