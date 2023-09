Alluvione del 2017, il ricordo di Igor Protti. “Telefonai alla Lega Calcio e dissi che ci rifiutavamo di giocare”

Livorno, 10 settembre 2023 – Anche l’ex giocatore e “bandiera” del Livorno, Igor Protti, ha ricordato la tragica alluvione di sei ani fa. Lo ha fatto con un post sul suo profilo Instagram, che qui riportiamo.

"Il sabato sera del 9 settembre 2017 rientro da Livorno verso Cecina e sul Romito vedo da ogni parte del cielo lampi e nuvole – scrive Protti –. Dico alla mia compagna “io una cosa così non l’ho mai vista”. Vado a letto e mi sveglio la mattina per raggiungere la squadra perché ci aspetta il derby con la Lucchese. Mentre sono in macchina mi chiama il nostro direttore generale Nicola Pecini: “Igor è un disastro, c’è stata l’alluvione a Livorno e ci sono dei morti”. Telefono immediatamente in Lega a Francesco Ghirelli: “A Livorno sono morte delle persone per un’alluvione, noi oggi non giochiamo anche se ci date partita persa”. Dopo pochi minuti mi richiama e mi conferma l’annullamento della partita con l’appoggio della società Lucchese. Non dimenticherò mai quel giorno – conclude Protti -, quei momenti e quelle persone che hanno perso la vita quella maledetta notte”.