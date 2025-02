Elba alluvionata, anche Rio sott’acqua: allagamenti nelle frazioni, frana al Volterraio

Rio (Isola d’Elba), 13 febbraio 2025 – Anche il territorio del comune di Rio all’Isola d’Elba è stato colpito dal nubifragio che intorno alle 17 di oggi ha provocato gravi danni soprattutto a Portoferraio.

Le frazioni più direttamente colpite dalla pioggia sono state Bagnaia, Nisporto e Nisportino, quelle sul versante più esposto al fronte temporalesco che poi in serata si è spostato sull’Argentario.

Alluvione all'Isola d'Elba, allagamenti anche nel territorio comunale di Rio

Nella frazione di Bagnaia le strade in entrata e in uscita e via della Valle sono state invase dall’acqua; nella zona della chiesa il fosso è tracimato dalla sua sede, con l’acqua che ha allagato alcune case. Molte le tracimazioni di acqua, terra e ciottoli sulle viabilità.

In particolare le strade di Nisporto e Nisportino sono state invase da piccole frane oltre a un movimento più importante che ne ha causato la chiusura al traffico, con le due frazioni momentaneamente irraggiungibili.

Il problema più grave per la viabilità è avvenuto al Volterraio, dove in prossimità del canyon una grossa frana ha interrotto la carreggiata, provocando la chiusura della strada.

Al lavoro la protezione civile.